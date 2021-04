ATP Cagliari 2021 | Marco Cecchinato la spunta in tre set nel derby contro Thomas Fabbiano | il siciliano al 2° turno

(Di martedì 6 aprile 2021)ce la fa e prevale neldel primodell’ATP diil n.172 del mondo(wild card). Ilsi è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una partita nella qualeè andato un po’ a corrente alternata, ma ha trovato alla lunga la via del successo al cospetto di unsolido, ma con meno soluzioni del suo avversario. Con questo risultato il n.93 ATP accede al 2°dove affronterà il tedesco Yannick Hanfmann (n.105 del ranking), uscito vittorioso dal matchla testa di serie n.8 del torneo Tommy Paul. Nel primo set l’equilibrio regna sovrano nei primi game: ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti al 'Sardegna Open', torneo250 con 408.800 euro di montepremi in corso sui campi in terra rossa del Tennis Club. Il 19enne toscano, che grazie al terzo turno raggiunto a Miami è salito al 90° posto della ...è Musetti show : battuto l'austriaco Novak. Le aspettative sull'azzurro, all'250 Sardegna Open, sono state rispettare: all'esordio ha battuto 6 - 0, 6 - 1 in cinquantadue minuti il quasi ...Marco Cecchinato ce la fa e prevale nel derby del primo turno dell’ATP di Cagliari contro il n.172 del mondo Thomas Fabbiano (wild card). Il siciliano si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ...Atp Cagliari 2021: Marco Cecchinato si aggiudica il derby tutto italiano con Thomas Fabbiano e accede al secondo turno del torneo ...