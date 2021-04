Atalanta: Pessina e Toloi isolati dal gruppo squadra, la motivazione (Di martedì 6 aprile 2021) L’Atalanta ha deciso che da oggi Matteo Pessina e Rafael Toloi si alleneranno isolati dal resto del gruppo. I dettagli Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, l’Atalanta ha deciso che da oggi Matteo Pessina e Rafael Toloi si alleneranno isolati dal resto del gruppo. Si tratta di una misura cautelare in seguito ai tanti casi di positività al coronavirus relativi ai nazionali azzurri riscontrate nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) L’ha deciso che da oggi Matteoe Rafaelsi allenerannodal resto del. I dettagli Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, l’ha deciso che da oggi Matteoe Rafaelsi allenerannodal resto del. Si tratta di una misura cautelare in seguito ai tanti casi di positività al coronavirus relativi ai nazionali azzurri riscontrate nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com

Atalanta, dopo i casi di positività in Nazionale Toloi e Pessina si allenano isolati Commenta per primo Nonostante siano scesi in campo entrambi da titolari nell'ultima uscita contro l'Udinese, in casa Atalanta c'è preoccupazione per i nazionali azzurri Matteo Pessina e Rafael Toloi: da oggi i due si alleneranno isolati dal resto del gruppo in seguito ai tanti casi relativi a nazionali azzurri ...

