AstraZeneca | vaccino e trombosi | Italia aspetta news da Ema

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 aprile 2021), l’attendedall’Ema, l’agenzia europea del farmaco, che potrebbe fissare nuovi parametri e stabilire limiti -per categorie e età- dopo l’analisi degli eventi avversi segnalati dopo la somministrazione. “Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell’Ema non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena la revisione sarà terminata”, la posizione dell’agenzia, che ha dato appuntamento ad oggi o a domani. ”Penso che dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni, sono fatte di scienziati e tecnici che hanno dedicato la loro vita a queste materie. Poi abbiamo a che fare con un virus nuovo e con vaccini che sono stati messi in commercio da pochi giorni, è evidente che la scienza deve continuare a monitorare”, ha ...