Astrazeneca | Reuters | “L’Unione europea ha bloccato 3 | 1 milioni di dosi del vaccino destinate all’Australia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021)hal’invio di 3,1didel. La notizia, ancora non confermata da Bruxelles, è stata rivelata dache cita fonti governative di Canberra. Lo stop arriva a poche settimane dalla decisione della Commissione Ue di rivedere il meccanismo di controllo dell’export dei vaccini introdotto a fine gennaio per impedire che eventuali stock di fialeal Vecchio continente potessero essere dirottate altrove. Finora l’unico caso accertato di utilizzo di quel sistema risale a inizio marzo e riguardava proprio una consegna di 250milain partenza per l’Australia, fermata dal ...