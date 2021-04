AstraZeneca | oggi riunione Aifa-Ministero su nuove indicazioni d' uso

(Di martedì 6 aprile 2021) Si terrànel tardo pomeriggio, secondo quanto confermano fonti all’ANSA, unatra i tecnici dell’Agenzia italiana del farmaco () edella Salute in merito ad eventuali ulteriori...

VACCINARSI È BENE' Nel prosieguo della sua intervista pubblicata su 'Il Corriere della Sera' di, il professor Alberto Mantovani ha poi abbandonato l'argomento, sottolineando come chi ......in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti - Covid di. ... La notizia dell'incontro ministeriale con Aifa è anticipatada il Giornale.“Basta con le perdite di tempo. Con 15mila dosi di AstraZeneca e dopo le prove generali dell’ultimo fine settimana, dobbiamo vaccinare subito la fascia d’età ...Roma, 6 aprile 2021 - Incontro oggi, nel tardo pomeriggio, tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo de ...