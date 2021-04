AstraZeneca | oggi pomeriggio riunione AIFA-Salute su indicazioni vaccino

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel tardoi tecnici dell’Agenzia Italiana del Farmaco () incontreranno il Ministero dellaper eventuali ulteriorisull’utilizzo delanti-Covid di. A dare notizia dellaè stato il Giornale ed è stata confermata anche da alcune fonti all’Ansa. Da ciò che si sa al momento però non sarà deciso nulla in attesa dell’aggiornamento dell’EMA sulle indagine su una possibile correlazione tra iled i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi. Nel frattempo il sottosegretario allaPierpaolo Sileri intervistato a Radio24 ha dichiarato che “è possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali EMA indichi che per una determinata ...

... per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali EMA indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti - Covid di". "Questo è successo anche ...Quella disembra una storia senza fine, esi aggiunge un nuovo capitolo. C'è l'ipotesi infatti che l'Italia segua l'esempio della Germania e riservi l'uso del vaccino di Oxford agli over 60. ...ROMA - In attesa del pronunciamento dell’Ema sulla correlazione tra i rari casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca, oggi nel pomeriggio si terrà un incontro tra i tecnici dell’Aifa e il ministero ...Nel pomeriggio è attesa una riunione tecnica tra l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e ministero della Salute per valutare ulteriori indicazioni ed eventuali decisioni sull'utilizzo del vaccino ...