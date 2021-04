AstraZeneca: nuovi dubbi dell’Ema. Al vaglio possibili limitazioni per categoria (Di martedì 6 aprile 2021) Sono al vaglio dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, possibili limitazioni nella somministrazione del vaccino AstraZeneca per specifiche categorie di popolazione. Queste le precisazioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema. Cavaleri si è espresso nelle ultime ore sulla correlazione, ormai accertata, tra il vaccino anglo-svedese e i casi di trombosi, la cui frequenza, si deve precisare, è rara. Le parole del responsabile della strategia vaccinale dell’Ema hanno suscitato dibattito e riacceso preoccupazioni rimaste latenti, tanto che è intervenuta in merito la stessa Agenzia del farmaco chiarendo che “la commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Sono al, l’Agenzia europea del farmaco,nella somministrazione del vaccinoper specifiche categorie di popolazione. Queste le precisazioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema. Cavaleri si è espresso nelle ultime ore sulla correlazione, ormai accertata, tra il vaccino anglo-svedese e i casi di trombosi, la cui frequenza, si deve precisare, è rara. Le parole del responsabile della strategia vaccinalehanno suscitato dibattito e riacceso preoccupazioni rimaste latenti, tanto che è intervenuta in merito la stessa Agenzia del farmaco chiarendo che “la commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio ...

