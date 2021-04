AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta: «Augusta era sana, sospendere il vaccino agli under 60» (Di martedì 6 aprile 2021) Una richiesta, dura e diretta, ma nel nome della salute pubblica. «Disporre l'immediata sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i soggetti con... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 aprile 2021) Una richiesta, dura e diretta, ma nel nomea salute pubblica. «Disporre l'immediata sospensione cautelativaa somministrazione delper i soggetti con...

Advertising

melannas : RT @enricoparenti2: AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta: «Augusta era sana, sospendere il vaccino agli under 60» https://t.… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Roberto Burioni è una merda umana, ma è abbastanza scaltro: non si è mai esposto troppo su Astrazeneca, conoscendone i… - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta: «Augusta era sana, sospendere il vaccino agli under 60» https://t.… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta: «Augusta era sana, sospendere il vaccino agli under 60» https://t… - PLWilds : RT @FedericoDezzani: Roberto Burioni è una merda umana, ma è abbastanza scaltro: non si è mai esposto troppo su Astrazeneca, conoscendone i… -