AstraZeneca e trombosi, Bassetti: «Abbiano il coraggio di bloccare il vaccino. Così è un gioco al massacro» – L’intervista (Di martedì 6 aprile 2021) «Mi sono scocciato di dover essere io il difensore dei vaccini anti-Covid. Dove sono le istituzioni? Se temono che il vaccino AstraZeneca possa avere effetti collaterali gravi, allora bisognerebbe avere il coraggio di limitarlo o stopparlo. Così non si può andare avanti, siamo davvero alla follia pura. C’è un ministero che dovrebbe rispondere, che dovrebbe tranquillizzare la gente e, invece, è diventato un gioco al massacro dove ogni giorno c’è qualcuno che fa piovere insulti su noi medici. Solo a me ne arrivano quotidianamente almeno 300. Ecco perché serve una posizione chiara del ministero: che ci mettessero la faccia! Lo Stato italiano, mi chiedo, vuole fare una vaccinazione seria? Oppure ogni giorno vogliamo andar dietro alla pancia di questo o dell’altro?». A Open parla Matteo ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) «Mi sono scocciato di dover essere io il difensore dei vaccini anti-Covid. Dove sono le istituzioni? Se temono che ilpossa avere effetti collaterali gravi, allora bisognerebbe avere ildi limitarlo o stopparlo.non si può andare avanti, siamo davvero alla follia pura. C’è un ministero che dovrebbe rispondere, che dovrebbe tranquillizzare la gente e, invece, è diventato unaldove ogni giorno c’è qualcuno che fa piovere insulti su noi medici. Solo a me ne arrivano quotidianamente almeno 300. Ecco perché serve una posizione chiara del ministero: che ci mettessero la faccia! Lo Stato italiano, mi chiedo, vuole fare una vaccinazione seria? Oppure ogni giorno vogliamo andar dietro alla pancia di questo o dell’altro?». A Open parla Matteo ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - fattoquotidiano : La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni morta domenic… - PierantoniFabio : RT @adrianobusolin: CIOè 1 TROMBOSI PER 1 OVER 60 = 1 PENSIONE IN MENO ? - CORDESCOM : RT @antonio_bordin: Dimostrata la correlazione fra #AstraZeneca ed il rischio di trombosi. Ora mi aspetto che i medicastri che attaccavano… -