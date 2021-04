Astrazeneca, altri dubbi dall’Ema. De Luca: Il Governo dia indicazioni sull’uso per evitare un tragico stop (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino Astrazeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Invitiamo il Governo a decidere subito sulla utilizzabilità di Astrazeneca – aggiunge De Luca – per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni”. Astrazeneca:Sileri,possibile Ema limiti uso certe categorie + Per maggiore precauzione. Ma rapporto rischio-beneficio positivo “E’ possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ urgente che ilchiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino. Il disastro comunicativo e le decisioni diPaesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Invitiamo ila decidere subito sulla utilizzabilità di– aggiunge De– perblocchi drammatici nelle somministrazioni”.:Sileri,possibile Ema limiti uso certe categorie + Per maggiore precauzione. Ma rapporto rischio-beneficio positivo “E’ possibile, per maggiore precauzione, che l’Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino ...

