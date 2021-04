Assembramenti e uscite senza permesso: 116 sanzionati nel weekend di Pasqua (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 116 i bergamaschi sanzionati nel lungo fine settimana di Pasqua per il mancato rispetto delle norme anti-contagio imposte dal Governo. Lo comunica la Prefettura cittadina che traccia un bilancio di questi tre giorni sui controlli delle forze dell’ordine dalla Bassa alle Valli, città compresa. Assembramenti fuori dai locali, uscite senza un valido motivo o durante le ore del coprifuoco: sono queste le trasgressioni più rilevate durante i pattugliamenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nel territorio provinciale orobico. leggi anche Le immagini Bergamo, zona rossa ma non troppo: tanta gente in centro città ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 116 i bergamaschinel lungo fine settimana diper il mancato rispetto delle norme anti-contagio imposte dal Governo. Lo comunica la Prefettura cittadina che traccia un bilancio di questi tre giorni sui controlli delle forze dell’ordine dalla Bassa alle Valli, città compresa.fuori dai locali,un valido motivo o durante le ore del coprifuoco: sono queste le trasgressioni più rilevate durante i pattugliamenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nel territorio provinciale orobico. leggi anche Le immagini Bergamo, zona rossa ma non troppo: tanta gente in centro città ...

