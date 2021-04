Assassin' s Creed | Meteor è il prossimo gioco della serie? Ambientazione e nuovi imperdibili rumor

(Di martedì 6 aprile 2021)'sdi Ubisoft tornerà dopo Valhalla e sembra che in rete siano emersi i primi indizi sul nuovo. Nello specifico, sulle pagine di ResetEra e Reddit i fan hanno messo insieme alcuni indizi sul nuovo'scondivisi dallo YouTuber francese "xj0nathan", un creatore di contenuti che in passato ha rivelato correttamente informazioni sullae su AC: Valhalla. Stando allo YouTuber, il nuovo titolo arriverà tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2022, ma sembra che si tratterà di un progetto "più piccolo", paragonabile ad's: Rogue (o a un Far Cry: New Dawn). Leggi altro...

Advertising

Stay_Nerd : Assassin’s Creed “Meteor”: nuovi rumor sul prossimo capitolo? - Archeo_Me : ? Disponibile la seconda uscita - Aprile 2021 All’interno le recensioni di: ?? Assassin’s Creed: Odyssey ?? Barbari… - misteruplay2016 : Assassin’s Creed: Meteor è il nome in codice del prossimo gioco della serie? La possibile ambientazione in nuovi ru… - pastaevongole : STESSA MIA VIBE CHE AL MUSEO DOVE STANNI FACENDO VEDERE ALCUNE SPADE CINQUECENTESCHE DICO 'AH MA QUESTO È UN FALCIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Everyeye Videogiochi

Sono passati ormai diversi mesi dal rilascio di'sValhalla con i fan che hanno potuto studiare per filo e per segno tutte le sue meccaniche. Molti lo hanno ritenuto uno dei migliori di tutta la saga nonostante alcuni momenti alquanto ...... FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Monster Hunter Rise Mario Kart 8 Deluxe Outriders Ring Fit Adventure Super Mario 3D All - Stars'sValhalla ...Uncharted 4 nasconde un simpatico easter egg relativo ad Assassin's Creed. Nell’ultima avventura di Nathan Drake è stata infatti inserita una citazione ad Assassin’s Creed: se salirete abbastanza in ...Assassin's Creed: il nome in codice del prossimo gioco è Assassin's Creed: Meteor secondo recenti rumor. Un leak svela la possibile ambientazione.