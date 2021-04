Ascolti TV | Lunedì 5 aprile 2021. La Fuggitiva parte da un buon 21.4% (5,2 mln), L’Isola dei Famosi si ferma al 17.1% (3,1 mln) (Di martedì 6 aprile 2021) Vittoria Puccini Nella serata di ieri, Lunedì 5 aprile 2021, su Rai1 l’esordio della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.230.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Ben-Hur ha interessato 912.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.992.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.781.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.158.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 826.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 312.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 aprile 2021) Vittoria Puccini Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio della fiction Laha appassionato 5.230.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale 5dei15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Ben-Hur ha interessato 912.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 1.992.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.781.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.158.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 826.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 312.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove ...

