Ascolti tv, “La Fuggitiva” vince la serata, l’Isola sempre alle spalle (Di martedì 6 aprile 2021) L’esordio della serie con Vittoria Puccini è stato positivo Esordio positivo per la nuova fiction di Rai Uno, con Vittoria Puccini appunto nei panni di Arianna “La Fuggitiva”. Quattro prime serate che iniziano al meglio in termini di Ascolti. La fiction racconta di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce magistralmente a sfuggire all’arresto e, da latitante, comincia una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno Ieri sera, 5 aprile, ha ottenuto così 5.230.000 spettatori pari al 21,4% mentre alle spalle, ancora una volta, l’Isola dei Famosi che si mantiene bene o male sui valori di queste settimane con 3.110.000 telespettatori, share 17.10%. Su Rai 2, “Ben-Hur” ha interessato 912.000 spettatori pari al 3,7% di share. Su Italia 1 Pirati ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) L’esordio della serie con Vittoria Puccini è stato positivo Esordio positivo per la nuova fiction di Rai Uno, con Vittoria Puccini appunto nei panni di Arianna “La”. Quattro prime serate che iniziano al meglio in termini di. La fiction racconta di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce magistralmente a sfuggire all’arresto e, da latitante, comincia una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno Ieri sera, 5 aprile, ha ottenuto così 5.230.000 spettatori pari al 21,4% mentresp, ancora una volta,dei Famosi che si mantiene bene o male sui valori di queste settimane con 3.110.000 telespettatori, share 17.10%. Su Rai 2, “Ben-Hur” ha interessato 912.000 spettatori pari al 3,7% di share. Su Italia 1 Pirati ...

Advertising

ValeValentina2 : RT @VincyVita: Era pur sempre la serata di Pasquetta e infatti anche La fuggitiva fa meno delle altre fiction o miniserie Rai. Io me li as… - VincyVita : Era pur sempre la serata di Pasquetta e infatti anche La fuggitiva fa meno delle altre fiction o miniserie Rai. Io… - Mattiabuonocore : La Fuggitiva parte da un buon 21.4%, L'Isola dei Famosi non va oltre il 17.1% - davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 5 aprile 2021 Parte bene La Fuggitiva (21.4%). L’Isola ancora in calo (17.1%) - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 5 aprile 2021: La fuggitiva, Isola dei Famosi, Pirati dei Caraibi, Quarta Repubblica, dati Audite… -