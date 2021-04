Ascolti tv 5 aprile analisi: Vittoria di Puccini su Ilary Blasi, facendo come Liotti ma meno delle fiction leggere. Super Augias stacca Porro (Di martedì 6 aprile 2021) Ascolti tv: parte bene e vince netto la fiction con Vittoria Puccini protagonista; ma poi, quando finisce La fuggitiva, Blasi cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Va forte La vendetta di Salazar Ha fatto il 21,4% alla prima puntata – ieri lunedì 5 aprile – con 5,230 milioni di spettatori La fuggitiva. Un po’ facilitata dal debutto a Pasquetta in era covid, la storia con Vittoria Puccini protagonista si è quasi allineata agli altri successi della fiction Rai in questa stagione. Màkari, Mina Settembre, Le Indagini di Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi hanno tutti corso più vicini ai 6 milioni ed hanno in qualche caso raggiunto e Superato al 25% di share. Il pubblico mostra di gradire la commedia ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 aprile 2021)tv: parte bene e vince netto laconprotagonista; ma poi, quando finisce La fuggitiva,cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Va forte La vendetta di Salazar Ha fatto il 21,4% alla prima puntata – ieri lunedì 5– con 5,230 milioni di spettatori La fuggitiva. Un po’ facilitata dal debutto a Pasquetta in era covid, la storia conprotagonista si è quasi allineata agli altri successi dellaRai in questa stagione. Màkari, Mina Settembre, Le Indagini di Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi hanno tutti corso più vicini ai 6 milioni ed hanno in qualche caso raggiunto eato al 25% di share. Il pubblico mostra di gradire la commedia ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 5 aprile 2021 Parte bene La Fuggitiva (21.4%). L’Isola ancora in calo (17.1%) - lealidelsogno : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 5 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 1.535.000 di telespettatori e l’ 11.7% di share. ???? - Luca_zone : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Lunedì 5 aprile 2021 Parte bene La Fuggitiva (21.4%). L’Isola ancora in calo (17.1%) - elvirapollina : RT @IlMontanari: È parlando con le persone che ascolti la verità: barista in cassa integrazione covid che attende i pagamenti da novembre 2… - silviajuve71 : RT @IlMontanari: È parlando con le persone che ascolti la verità: barista in cassa integrazione covid che attende i pagamenti da novembre 2… -