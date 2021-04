(Di martedì 6 aprile 2021)– L’deiscende ancora ed i risultati non sono così gloriosi come per le primissime battute. Il reality show nonostante il cast apparentemente forte e le dinamiche nascenti, non convince perché il pubblico è ancorato al passato e si porta appresso l’ombra del GF Vip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

davidemaggio : Ascolti TV | Lunedì 5 aprile 2021 Parte bene La Fuggitiva (21.4%). L'Isola ancora in calo (17.1%)

Domenica Barbara D'Urso è andata in onda. Sospeso 'Live' per i bassi, Carmelita è stata impegnata esclusivamente sulla programmazione pomeridiana dove è stata ...dalla breve esperienza all'...Ma ecco la classifica della prima serata generata dalle indicazioni dei meter sugli. La Fuggitiva, al battesimo su rai1, stacca L'dei Famosi, in flessione su Canale5. Bene Pirati dei ...Anche la prima de La Fuggitiva su Rai Uno con Vittoria Puccini ottiene un ottimo risultato ormai in linea con i grandi ascolti delle fiction Rai. In deciso calo L’isola dei famosi che rischia ora di ...Ascolti Isola dei Famosi 2021, il "crollo" della settima puntata del 5 aprile: ecco i dati auditel del nuovo appuntamento andato in onda su Canale 5.