Arte | Picasso | ritratto della musa e amante all' asta con stima da 55 milioni di dollari

New York, 6 apr. - (Adnkronos) - Una delle raffigurazioni più maestose e imponenti realizzate da Pablo Picasso (1881-1973) di Marie-Thérèse Walter, sua amante e musa, sarà il top lot dell'asta dedicata all'Arte del XX secolo organizzata da Christie's per l'11 maggio a New York. Il grande dipinto (146 x 114 cm) dal titolo "Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)" - Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse) - fu terminato dall'artista spagnolo il 30 ottobre 1932, come recita la data sul dipinto, eseguito in un atelier di Boisgeloup, alle porte di Parigi. L'opera sarà offerta con una stima di 55 milioni di dollari. Il ritratto è stato esposto in pubblico al Musée Picasso di Parigi e alla Tate Modern di ...

