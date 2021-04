Arte: Picasso, ritratto della musa e amante all’asta con stima da 55 milioni di dollari (Di martedì 6 aprile 2021) New York, 6 apr. – (Adnkronos) – Una delle raffigurazioni più maestose e imponenti realizzate da Pablo Picasso (1881-1973) di Marie-Thérèse Walter, sua amante e musa, sarà il top lot dell’asta dedicata all’Arte del XX secolo organizzata da Christie’s per l’11 maggio a New York. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) New York, 6 apr. – (Adnkronos) – Una delle raffigurazioni più maestose e imponenti realizzate da Pablo(1881-1973) di Marie-Thérèse Walter, sua, sarà il top lot dell’asta dedicata all’del XX secolo organizzata da Christie’s per l’11 maggio a New York. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Arte: Picasso, ritratto della musa e amante all'asta con stima da 55 milioni di dollari... - scastaldi9 : Un viso senza rughe è un cielo inespressivo, un pensiero superfluo. T.Ben Jellow #MondoDiVersi / Benjelloun… - PadovaCultura : MUSEI DIETRO LE QUINTE Due tavole con 'Angeli' di Guariento hanno lasciato il nostro Museo per essere esposte alla… - blackfolklore : @94FVLLING Ho portato il giappone in geografia , collegato alla seconda guerra mondiale in storia, un autore che no… - intotheread : #theartphabet #banksy #behance #css3 #damienhirst #madrid #typetopia #work3d #yayoikusama #picasso Su… -