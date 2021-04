Arrivano nuove dosi | aumentiamo i vaccini

Advertising

Tg3web : Dal mondo dello spettacolo arrivano nuove voci in difesa della legge contro l'omotransfobia, approvata dalla Camera… - ap_elle : Da una parte ci sono quelli che, quando le scorte di vaccini calano verso la soglia del milione, urlano che c'è il… - carmencostanza4 : @gcomeg L unica simpatica è Myrea che è andata fuori x errore.. ma le altre 2 antipatiche, meglio fuori, tanto arrivano altre nuove.. - CamilaItsMe : Amo tantissimo l'accoglienza di Fariba quando arrivano nuove persone, ci vogliono più atteggiamenti gentili rispett… - inheartoflouis : l’entrata di nuove persone all’isola è molto un’infamata, questi stanno lì da tre settimane con pochissimo cibo e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano nuove

LA NAZIONE

La "Siamo pronti ad aumentare le vaccinazioni con l'arrivo didosi". Il sistema - vaccini in Liguria è andato avanti a pieno regime anche nel week end di Pasqua, registrando fra l'altro, come sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti "l'apertura ...Leforniture S, ma quandoleforniture? Di Moderna non abbiamo notizie - annuncia Flor - gioved, con due giorni di ritardo, Pfizer Biontech mander 120mila dosi per tutto il mese e AstraZeneca 10mila, che ...Bonus tv, arrivano gli incentivi per l'acquisto di apparecchi di nuova generazione. Il bonus, del valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di ...presente e futuro della saga di Luce e Oscurità Con il lancio della nuova Stagione degli Eletti, per i giocatori di Destiny 2 è arrivato il momento di scoprire l'ultimo paragrafo della storia ...