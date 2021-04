Area Zes di Ponte Valentino: incontro oggi in Regione per discutere dello scalo merci (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoincontro oggi a Napoli, presso la Giunta Regionale della Campania, per discutere dello scalo merci da realizzare nell’Area Zes di Ponte Valentino a Benevento e del miglioramento del sistema della viabilità sempre nella Zes di Ponte Valentino. All’appuntamento, sollecitato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e promosso dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, e dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Urbanistica del Consiglio Regionale, Luca Cascone, hanno preso parte oltre a Mastella, l’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa Felice Casucci, il presidente dell’Asi sannita Luigi Barone e il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoa Napoli, presso la Giunta Regionale della Campania, perda realizzare nell’Zes dia Benevento e del miglioramento del sistema della viabilità sempre nella Zes di. All’appuntamento, sollecitato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e promosso dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, e dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Urbanistica del Consiglio Regionale, Luca Cascone, hanno preso parte oltre a Mastella, l’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa Felice Casucci, il presidente dell’Asi sannita Luigi Barone e il ...

