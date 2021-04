Aprile, l’agenda del mese decisivo per il governo Draghi: meno di quattro settimane per consegnare il Recovery, chiudere Def e scostamento di Bilancio per i nuovi sostegni (Di martedì 6 aprile 2021) L’ulteriore scostamento di Bilancio con cui finanziare il secondo decreto sostegni, indispensabile per aiutare le attività chiuse. E in parallelo il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti pubblici, da presentare entro dieci giorni. Poi il pacchetto di semplificazioni per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche e dunque la spesa dei fondi del Next Generation Eu, nonostante l’incognita della Corte costituzionale tedesca che potrebbe ritardarne l’arrivo. Subito dopo il Recovery plan con il dettaglio sui progetti: la versione definitiva va inviata alla Commissione Ue entro il 30 Aprile, dopo il confronto con gli enti locali e un’ulteriore comunicazione alle Camere. È il tour de force che attende il governo Draghi e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) L’ulterioredicon cui finanziare il secondo decreto, indispensabile per aiutare le attività chiuse. E in parallelo il Documento di economia e finanza con le nuove stime sulla crescita e i conti pubblici, da presentare entro dieci giorni. Poi il pacchetto di semplificazioni per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche e dunque la spesa dei fondi del Next Generation Eu, nonostante l’incognita della Corte costituzionale tedesca che potrebbe ritardarne l’arrivo. Subito dopo ilplan con il dettaglio sui progetti: la versione definitiva va inviata alla Commissione Ue entro il 30, dopo il confronto con gli enti locali e un’ulteriore comunicazione alle Camere. È il tour de force che attende ile in ...

Advertising

fattoquotidiano : Aprile, l’agenda del mese decisivo per il governo Draghi: meno di quattro settimane per consegnare il Recovery, chi… - Fond_Benetton : L'Agenda della Fondazione Benetton Studi Ricerche di aprile 2021 è disponibile online. Buona lettura. - guidoscorza : #cosedagarante | L’agenda della settimana (5-11 aprile) | - Alfonso0070 : RT @Funder35: Giovedì 8 aprile alle 16.30 appuntamento con #CharlesLandry, presidente del @CreatBureauFest, per dialogare e confrontarsi co… - sarahneuro : RT @MosaicoCEM: Il 6 aprile, una data che gli amanti dello yiddish dovrebbero segnare in agenda. La popolare applicazione per l’apprendimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprile l’agenda Unicredit, una poltrona per quattro. Ecco il poker di candidati presidente. La nomina in aprile Corriere della Sera