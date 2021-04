Appello dei docenti, bonus e Piano casa non alterino gli edifici storici (Di martedì 6 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo il documento elaborato dal collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Patrimoni archeologici storici architettonici paesaggistici mediterranei” di Uniba, Poliba e CNR, sottoscritto anche da altri autorevoli specialisti nel campo del restauro architettonico e del patrimonio culturale, in cui si esprime la preoccupazione che provvedimenti come Ecobonus e Sismabonus possano, se non precisamente regolamentati, provocare lo snaturamento di molti edifici storici, in particolare quelli non vincolati, che rappresentano la peculiarità dei centri storici, dei borghi, delle campagne italiane. Il confronto culturale multidisciplinare promosso dal Dottorato di Ricerca “Patrimoni archeologici, storici architettonici e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo il documento elaborato dal collegio deidel Dottorato di Ricerca in “Patrimoni archeologiciarchitettonici paesaggistici mediterranei” di Uniba, Poliba e CNR, sottoscritto anche da altri autorevoli specialisti nel campo del restauro architettonico e del patrimonio culturale, in cui si esprime la preoccupazione che provvedimenti come Ecoe Sismapossano, se non precisamente regolamentati, provocare lo snaturamento di molti, in particolare quelli non vincolati, che rappresentano la peculiarità dei centri, dei borghi, delle campagne italiane. Il confronto culturale multidisciplinare promosso dal Dottorato di Ricerca “Patrimoni archeologici,architettonici e ...

