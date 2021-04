Apertura del governo al pubblico negli stadi durante gli Europei: “Cts valuti sulla base del quadro epidemiologico e delle vaccinazioni” (Di martedì 6 aprile 2021) Il governo ha comunicato alla Figc un’Apertura alla possibilità di disputare le 4 partite degli Europei di calcio in Italia con la presenza del pubblico sugli spalti dell’Olimpico, lo stadio dove si giocheranno. A confermarlo è stato il presidente federale Gabriele Gravina, comunicando di aver ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Adesso toccherà al Comitato tecnico scientifico stilare un protocollo per stabilire quali saranno le regole, dal numero di spettatori ad ingressi e uscite fino ad eventuali categorie autorizzate, come ad esempio chi ha ricevuto il vaccino. Fonti di governo sottolineano di aver “chiesto parere al Cts, per valutare, sulla base del quadro epidemiologico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ilha comunicato alla Figc un’alla possibilità di disputare le 4 partite deglidi calcio in Italia con la presenza delsugli spalti dell’Olimpico, loo dove si giocheranno. A confermarlo è stato il presidente federale Gabriele Gravina, comunicando di aver ricevuto una nota da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Adesso toccherà al Comitato tecnico scientifico stilare un protocollo per stabilire quali saranno le regole, dal numero di spettatori ad ingressi e uscite fino ad eventuali categorie autorizzate, come ad esempio chi ha ricevuto il vaccino. Fonti disottolineano di aver “chiesto parere al Cts, per valutare,dele ...

