Anzola | lite familiare | marito suicida davanti ai figli piccoli

(Di martedì 6 aprile 2021) Dramma in casa ad, provincia di Bologna,sfocia in tragedia:ai. Una tragediaè avvenuto in una palazzina al primo piano dinell’Emilia, provincia di Bologna, in via Zucchini. Stando ai primi dettagli, ci sarebbe una vittima, ildi una coppia – che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Bologna, 6 aprile 2021 - Un uomo è stato trovato morto in casa in via Zucchini ad, in provincia di Bologna , questa mattina poco dopo le 11, mentre una donna è ricoverata all' ospedale Maggiore . Il tutto sarebbe avvenuto al termine di un litigio . Secondo i primi ...accaduto verso mezzogiorno in un appartamento diEmilia, nel Bolognese. Unain famiglia che è sfociata in un suicidio. Un uomo è morto, tagliandosi la gola con un coltello , mentre la moglie è rimasta ferita in modo non grave. Dentro ...Dramma in casa ad Anzola, provincia di Bologna, lite familiare sfocia in tragedia: marito suicida davanti ai figli piccoli.La tragedia in provincia, ad Anzola: violento litigio a colpi di coltello al primo piano della palazzina al civico 12, tra via Zucchini e via Bonfiglioli. Accertamenti da parte dei carabinieri della C ...