Anticipazioni Uomini e Donne 6 aprile | protagonista il racconto hot di Armando Incarnato

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo una pausa di un giorno in occasione della Pasquetta, torna il 6l’appuntamento quotidiano con il dating show di Canale 5. Lediper la puntata in questione, vedono di nuovoal centro dello studio un Cavaliere molto discusso:. Una puntata scottante in cui il Cavaliere napoletano racconterà la sua nuova frequentazione con Angela. Il discorso sarà piuttosto esplicito.aveva recentemente scaldato la temperatura dello studio per il suo attacco contro la tronista Samantha Curcio.: la frequentazione die Angela Secondo le ...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 aprile Dopo la pausa per la Pasquetta, Uomini e Donne torna regolarmente in onda oggi, martedì 6 aprile, con una nuova puntata. L'appuntamento odierno si aprirà ...Eccoci come sempre alle anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, tratte dal Vicolo delle news. Protagonista di questa nuova ...Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata in questione, vedono di nuovo protagonista al centro dello studio un Cavaliere molto discusso: Armando Incarnato. Una puntata scottante in cui il ...