Anticipazioni Il Segreto, Puntata 11 Aprile 2021: Marta Perde il Bambino! (Di martedì 6 aprile 2021) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntata Domenica 11 Aprile 2021: Marta, dopo le ennesime violenze subite, Perde il bambino. E confessa tutto… Anticipazioni Il Segreto: Marta Perde il bambino e sua madre si accorge dei maltrattamenti di Ramón. Alicia riceve un proiettile in una busta, mentre Adolfo litiga con Isabel e con Jean Pierre che cerca di mettere i fratelli de Los Visos l’uno contro l’altro. Buone notizie per Pablo e Carolina! El Secreto de Puente Viejo sta per volgere al termine ed i prossimi appuntamenti in onda su Canale 5 saranno davvero da non Perdere per le emozioni che ci riserveranno! Le Anticipazioni Il Segreto, sulla trama della ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 6 aprile 2021)IlTramaDomenica 11, dopo le ennesime violenze subite,il bambino. E confessa tutto…Ilil bambino e sua madre si accorge dei maltrattamenti di Ramón. Alicia riceve un proiettile in una busta, mentre Adolfo litiga con Isabel e con Jean Pierre che cerca di mettere i fratelli de Los Visos l’uno contro l’altro. Buone notizie per Pablo e Carolina! El Secreto de Puente Viejo sta per volgere al termine ed i prossimi appuntamenti in onda su Canale 5 saranno davvero da nonre per le emozioni che ci riserveranno! LeIl, sulla trama della ...

