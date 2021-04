Angelina Jolie e le sfide della sostenibilità sulla cover di Vanity Fair

(Di martedì 6 aprile 2021)prosegue il percorso nella- dopo la #challenge del 2019, una call to action per liberare le spiagge italiane dalla plastica, e la green issue del gennaio 2021, seguita da 90 giorni di webinar, reel, dirette - con un numero speciale completamente dedicato all’azione ambientalista. In copertina l’attrice e ambasciatrice dell’Onuracconta la sua famiglia sostenibile e il suo nuovo progetto da madrina di «Women for bees», un programma dell’Unesco per promuovere l’empowerment femminile e la protezioni delle api. Sempre a salvaguardia degli impollinatori è la nuova campagna «Bee Safe» del WWF, che spiega Eva Alessi, responsabile Consumi Sostenibili e Risorse Naturali dell’ente ambientalista. A seguire: l’intervista di Michele Masneri a Bill ...

Advertising

boredontw : Angelina Jolie di Bresh, mi è stata dedicata...come la dovrei prendere? - DayMonella : @MELLOSWORLDFANS Angelina Jolie DAYANEMELLO TE AMO - MelloAte : @MELLOSWORLDFANS Angelina Jolie DAYANEMELLO TE AMO - mariiixi : @updatedayane_ angelina jolie DAYANEMELLO TE AMO - VanityFairIt : I Sussex si sono trasferiti a Santa Barbara, una regione con centinaia di cantine: «Potrebbero creare un’etichetta»… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

Elle

In copertina l'attrice e ambasciatrice dell'Onuracconta la sua famiglia sostenibile e il suo nuovo progetto da madrina di " Women for bees ", un programma dell'Unesco per promuovere l'...... Hugh Grant è discendente di ben due famiglie reali del passato: tra i suoi avi ci sono sia Enrico VII d'Inghilterra sia Giacomo VI di Scozia;, da parte di sua madre, l'attrice ...Che cosa cambiare subito per diventare sostenibili, coltivare un giardino per trasformare una città, imparare una dieta per ridurre il peso sull'ambiente. Il magazine porta avanti il suo impegno sul f ...Brad Pitt ha deciso di tagliare un altro pezzo del passato e ha venduto la casa in cui ha vissuto durante il matrimonio con Jennifer Aniston ...