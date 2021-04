Andrea Cerioli sbotta in un fuori onda de L’Isola dei Famosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sapete tutti che ho sempre apprezzato Andrea Cerioli, l’ho seguito e supportato da quando ha debuttato in tv al Grande Fratello. Effettivamente però a L’Isola dei Famosi il bell’emiliano è entrato in punta di piedi e non l’abbiamo visto spesso nei daytime. Ieri sera però finalmente l’ex tronista ha tirato fuori il suo caratterino ed è sbottato contro Roberto Ciufoli, colpevole di averlo nominato. Mediaset ha pubblicato un fuori onda dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, in cui si vede Andrea che dà dell’ipocrita al collega. “Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sapete tutti che ho sempre apprezzato, l’ho seguito e supportato da quando ha debuttato in tv al Grande Fratello. Effettivamente però adeiil bell’emiliano è entrato in punta di piedi e non l’abbiamo visto spesso nei daytime. Ieri sera però finalmente l’ex tronista ha tiratoil suo caratterino ed èto contro Roberto Ciufoli, colpevole di averlo nominato. Mediaset ha pubblicato undell’ultima puntata dedei, in cui si vedeche dà dell’ipocrita al collega. “Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche ...

trash_italiano : ILARY CHE ALLE 00.57 DEVE AFFRONTARE LO SFOGO DI ANDREA CERIOLI PRONTA A FARE PEGGIO DELLA SCENA ICONICA CON CORONA #Isola - trash_italiano : ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola - StraNotizie : Andrea Cerioli sbotta in un fuori onda de L’Isola dei Famosi - AnthonyFesta86 : FINALMENTE si è svegliato Andrea Cerioli #Isola - fritatalover : RT @ile_jacob: @vincycernic95 No ti sbagli Andrea cerca in modo carino di fargli capire che sta dando i numeri!!! Non rigirare la frittata… -