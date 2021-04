Amministrative: incontro Calenda-Maraio, 'avviare dialogo per centrosinistra plurale' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "avviare un dialogo concreto e costruire in Italia la prospettiva di un centro sinistra plurale e riformista, che tenga insieme le forze laiche, ambientaliste, europeiste, liberali e socialiste”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio, dopo l'incontro avvenuto stamane con Carlo Calenda. “Un primo banco di prova importante saranno le prossime elezioni Amministrative, dove occorre che il centrosinistra faccia un salto di qualità, recuperi credibilità, metta in campo candidati autorevoli e politiche concrete di rilancio per rispondere alle sofferenze delle famiglie e alle difficoltà delle imprese e dei lavoratori”, ha aggiunto Maraio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "unconcreto e costruire in Italia la prospettiva di un centro sinistrae riformista, che tenga insieme le forze laiche, ambientaliste, europeiste, liberali e socialiste”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo, dopo l'avvenuto stamane con Carlo. “Un primo banco di prova importante saranno le prossime elezioni, dove occorre che ilfaccia un salto di qualità, recuperi credibilità, metta in campo candidati autorevoli e politiche concrete di rilancio per rispondere alle sofferenze delle famiglie e alle difficoltà delle imprese e dei lavoratori”, ha aggiunto

