Amici | Rosa di Grazia | dopo l’eliminazione si porta a casa degli strani souvenir -VIDEO

Leggi su formatonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Nell’ultima puntata diè stata eliminataDi. La ballerina ha deciso dirsi adei bizzarri. Vediamo insieme di cosa si trattadiDurante l’ultima puntata del serale dici sono stati due concorrenti eliminati. Tra le varie performance di canto e di ballo nessuno si aspettava che potessero uscire Samuele Barbetta eDi. Se su Samuele non ci sono mai state grosse discussioni sul suo talento, non è lo stesso per. La giovane ragazza in più occasioni è stata attaccata dalla maestra Celentano, la quale reputa la ballerina non ...