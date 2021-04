Amici 20, “Sono il peggiore del serale”: lo sfogo inatteso del cantante (Di martedì 6 aprile 2021) Il serale di Amici 20 sta minando convinzioni e certezze, l’ultima ad essere colpita è l’innata sicurezza di Aka7even che, dopo l’ultimo live, si è lasciato andare ad uno sfogo inatteso. Ecco cosa è successo La puntata del 3 aprile di Amici serale, la terza del reality show versione deluxe, ha concesso agli appassionati e ai telespettatori una serie di esibizioni di altissimo livello con sfide ed eliminazioni inattese. —>>> Ti potrebbe interessare anche Amici 20, a che gioco sta giocando Aka7even con Martina: tutti i dettagli Ma oltre ad esaltare parte dei concorrenti si è assistito alla perdita di certezze da parte di alcuni artisti, in particolare il giovane rapper napoletano Aka7even è entrato in un turbine di negativà ed incertezza dal ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) Ildi20 sta minando convinzioni e certezze, l’ultima ad essere colpita è l’innata sicurezza di Aka7even che, dopo l’ultimo live, si è lasciato andare ad uno. Ecco cosa è successo La puntata del 3 aprile di, la terza del reality show versione deluxe, ha concesso agli appassionati e ai telespettatori una serie di esibizioni di altissimo livello con sfide ed eliminazioni inattese. —>>> Ti potrebbe interessare anche20, a che gioco sta giocando Aka7even con Martina: tutti i dettagli Ma oltre ad esaltare parte dei concorrenti si è assistito alla perdita di certezze da parte di alcuni artisti, in particolare il giovane rapper napoletano Aka7even è entrato in un turbine di negativà ed incertezza dal ...

