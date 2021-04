Amazon ha ammesso di avere un problema con le condizioni di lavoro dei fattorini negli Stati Uniti (Di martedì 6 aprile 2021) Un magazzino di Amazon (Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)“Sappiamo che i conducenti possono avere problemi a trovare i bagni, a causa del traffico o sulle strade di campagna, soprattutto nel periodo del Covid, quando molti gabinetti sono Stati chiusi”. Amazon ammette il problema delle condizioni di lavoro degli autisti che effettuano le consegne negli Stati Uniti e chiede scusa al senatore Mark Pocan, che aveva sollevato la questione su Twitter. Gli addetti sono costretti a urinare in bottiglie di plastica per non rallentare i ritmi di lavoro nel proprio turno, come diverse inchieste giornalistiche hanno raccontato. “Davvero, non ci crederete? Se fosse vero, nessuno lavorerebbe per noi”: ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Un magazzino di(Foto di Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images)“Sappiamo che i conducenti possonoproblemi a trovare i bagni, a causa del traffico o sulle strade di campagna, soprattutto nel periodo del Covid, quando molti gabinetti sonochiusi”.ammette ildelledidegli autisti che effettuano le consegnee chiede scusa al senatore Mark Pocan, che aveva sollevato la questione su Twitter. Gli addetti sono costretti a urinare in bottiglie di plastica per non rallentare i ritmi dinel proprio turno, come diverse inchieste giornalistiche hanno raccontato. “Davvero, non ci crederete? Se fosse vero, nessuno lavorerebbe per noi”: ...

Advertising

canevavatar : RT @Soppressatira: Amazon ha ammesso che molti suoi addetti sono costretti a espletare i bisogni in un’apposita bottiglia. Spero tanto che… - mirkokrea78 : RT @Soppressatira: Amazon ha ammesso che molti suoi addetti sono costretti a espletare i bisogni in un’apposita bottiglia. Spero tanto che… - mari_mc66 : RT @Soppressatira: Amazon ha ammesso che molti suoi addetti sono costretti a espletare i bisogni in un’apposita bottiglia. Spero tanto che… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: AMAZON HA AMMESSO CHE A VOLTE I SUOI AUTISTI SONO COSTRETTI A FARE PIPI' NELLE BOTTIGLIE PERCHE'... - Giotta_80 : @Ales_1981 Tocca silenziare l’hashtag. Ammesso che possa pure essere bellissimo (e non lo saprò mai perché non amo… -