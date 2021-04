Amanda Seyfried e la malattia: “Prendo medicine da quando avevo 19 anni” (Di martedì 6 aprile 2021) Amanda Seyfried oggi ha tutte le sembianze di una persona perfettamente realizzata. L’attrice ha collezionato numerosi successi in ambito lavorativo e anche in ambito familiare. I film più famosi nei quali ha recitato sono Mamma mia! insieme a Maryl Streep e Letters to Juliet. Amanda ha sposato nel 2017 l’attore Thomas Sadoski. I due hanno avuto due figli: Nina (nata nel 2017) e Thomas (nato nel 2020). L’attrice ha parlato più volte della malattia con la quale convive da anni. Vediamo di cosa si tratta. Amanda Seyfried malattia Amanda è entrata nel mondo dello spettacolo come modella per poi lanciarsi nel cinema. l’attrice ha raggiunto la notorietà grazie al ruoli di Karen in Mean Girls nel 2004 e di Lilly Kane in Veronica Mars. Un ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021)oggi ha tutte le sembianze di una persona perfettamente realizzata. L’attrice ha collezionato numerosi successi in ambito lavorativo e anche in ambito familiare. I film più famosi nei quali ha recitato sono Mamma mia! insieme a Maryl Streep e Letters to Juliet.ha sposato nel 2017 l’attore Thomas Sadoski. I due hanno avuto due figli: Nina (nata nel 2017) e Thomas (nato nel 2020). L’attrice ha parlato più volte dellacon la quale convive da. Vediamo di cosa si tratta.è entrata nel mondo dello spettacolo come modella per poi lanciarsi nel cinema. l’attrice ha raggiunto la notorietà grazie al ruoli di Karen in Mean Girls nel 2004 e di Lilly Kane in Veronica Mars. Un ...

