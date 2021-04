Alvaro Soler annuncia il 'Magia european tour 2022': concerti a Padova e Milano (Di martedì 6 aprile 2021) ... con la possibilità di accedere a prevendite esclusive anticipate, per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 12.00 del 23 aprile 2021 e per chi preordina l'album attraverso il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) ... con la possibilità di accedere a prevendite esclusive anticipate, per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 12.00 del 23 aprile 2021 e per chi preordina l'album attraverso il ...

Advertising

solospettacolo : Alvaro Soler, due date in Italia a marzo - SMSNEWSOFFICIAL : Alvaro Soler a Padova, la superstar da 80 dischi d’oro e platino annuncia il concerto nel 2022 - nonparlodime : Alvaro Soler al Bataclan... inutile dirvi a cosa ho pensato. Chissà come sarà e chissà cosa proverà lui e la gente… - impfede4 : RT @IlContiAndrea: #AlvaroSoler con 2 concerti in Italia nel 2022: il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo al Fabrique di Mila… - Radiomusikblog : Alvaro Soler annuncia due date in Italia nel 2022: qui i biglietti -