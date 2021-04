Allo stesso punto da strade opposte: Pirlo - Gattuso e la sfida più delicata (Di martedì 6 aprile 2021) A Pirlo manca un Gattuso, e anche un Pirlo. Gattuso ha una squadra votata all'attacco. Pirlo non vince da tre settimane e mezzo, perché prima del pari col Toro aveva vissuto la sosta all'insegna delle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Amanca un, e anche unha una squadra votata all'attacco.non vince da tre settimane e mezzo, perché prima del pari col Toro aveva vissuto la sosta all'insegna delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un piatto di pasta amato, appetitoso, famoso in tutto il mondo e allo stesso tempo molto divisivo: è la pasta al… - meb : La salute viene prima di tutto, ma allo stesso tempo bisogna impegnarsi al massimo per far ripartire le attività ec… - corradoformigli : Perché in Italia cresce il numero di vaccinati allo stesso passo della Germania ma la curva dei decessi, al contrar… - ClarkKe25897431 : RT @Capezzone: Gran silenzio per l’oscuramento della pagina Facebook de @IlPrimatoN. Ad alcuni il free speech interessa solo se riguarda i… - ROMINA70672119 : RT @Capezzone: Gran silenzio per l’oscuramento della pagina Facebook de @IlPrimatoN. Ad alcuni il free speech interessa solo se riguarda i… -