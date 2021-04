Allegri - Juventus, ora si può. Le parole che aprono al ritorno in bianconero (Di martedì 6 aprile 2021) Ma l'ho sentito molto deciso', spiega Giovanni Galeone a La Gazzetta dello Sport. Allegri, LA Juventus E ANDREA AGNELLI I rapporti tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli ? 'Ottimi. Anche quando si ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 aprile 2021) Ma l'ho sentito molto deciso', spiega Giovanni Galeone a La Gazzetta dello Sport., LAE ANDREA AGNELLI I rapporti tra Massimilianoe Andrea Agnelli ? 'Ottimi. Anche quando si ...

Advertising

ZZiliani : Detto en passant. Così come la ricomparsa di #Allegri 15 giorni fa a #Sky, anche questa uscita di #Moggi, gran cons… - ZZiliani : Attenzione attenzione, a tutte le navicelle, contrordine: “NON ERA UN PREDESTINATO, NON ERA UN MAESTRO, NON ERA PI… - GoalItalia : L’annata più dura per la Juve, Marchisio: “Il calo era iniziato già con Allegri, stagione fallimentare senza Champi… - oscarvalle1984 : RT @enzomarangio: Stando alle parole di #Galeone, quella di #Allegri non è solo una proiezione fantasiosa, ma una possibilità concreta per… - ZonaJuventina : RT @enzomarangio: Stando alle parole di #Galeone, quella di #Allegri non è solo una proiezione fantasiosa, ma una possibilità concreta per… -