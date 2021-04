Alleanza Coop: fondo perduto a imprese labour intensive (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Occorre inserire, tra i destinatari dei contributi a fondo perduto, “anche le imprese labour intensive che, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta considerato, dimostrino di avere un costo del lavoro non inferiore al 50% dei costi complessivi; eliminare, per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia, i vincoli che condizionano il ricorso agli ammortizzatori sociali al ricorso agli ammortizzatori stessi da parte dei soggetti appaltanti; riproporre il credito di imposta del 60% introdotto nel decreto Rilancio, concentrando gli sforzi sulle imprese che hanno ottenuto minor ristoro delle spese sostenute, in particolare quelle che hanno affrontato costi significativi per l’acquisto di Dpi”. Sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Occorre inserire, tra i destinatari dei contributi a, “anche leche, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta considerato, dimostrino di avere un costo del lavoro non inferiore al 50% dei costi complessivi; eliminare, per leappaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia, i vincoli che condizionano il ricorso agli ammortizzatori sociali al ricorso agli ammortizzatori stessi da parte dei soggetti appaltanti; riproporre il credito di imposta del 60% introdotto nel decreto Rilancio, concentrando gli sforzi sulleche hanno ottenuto minor ristoro delle spese sostenute, in particolare quelle che hanno affrontato costi significativi per l’acquisto di Dpi”. Sono ...

Advertising

brindisilibera : New post (“BUONA PASQUA, PER TUTTI” DAI SOCI DI COOP ALLEANZA 3.0) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (“BUONA PASQUA, PER TUTTI” DAI SOCI DI COOP ALLEANZA 3.0) has been published on Brindisi Libera -… - Andrea18330775 : @CiaoDarwinReal coop ALLEANZA 3.0 PAOLO BONOLIS - Lisa_Salustri : RT @Ansa_Fvg: Pasqua: Alleanza Coop 3.0 offre 5.500 pasti ai più bisognosi. Prodotti alimentari ad associazioni, mense e parrocchie #ANSA h… - GiornaleLORA : Anche in Sicilia, “Buona Pasqua, per tutti” dai soci di Coop Alleanza 3.0 -