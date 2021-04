Alla scoperta di Santiago Ribeiro | il surrealismo in pandemia

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Il 2020 è stato un anno di rinunce e di cambiamenti, di colpo abbiamo dovuto abbandonare la normalità e rifugiarci in noi stessi per paura di contagiare l’altro. No baci, no abbracci, no agli assembramenti e allora cosa ci resta? Il valore dell’arte e con essa gli artisti che si lasciano andare, creando opere e