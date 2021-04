Alitalia, 300 lavoratori sfilano davanti all’aeroporto di Fiumicino: “Draghi non è venuto a salvare l’Italia” – Video (Di martedì 6 aprile 2021) Circa trecento lavoratori di Alitalia, tra operai, impiegati e hostess, hanno sfilato in corteo in strada, davanti al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino. I lavoratori si sono poi radunati nell’area tecnica, distante oltre un chilometro dalle aerostazioni, dove risiede la sede Alitalia. Qui, davanti a una palazzina della compagnia, hanno preso la parola alcuni sindacalisti della Cub Trasporti e Usb. “Quello che sta accadendo è davvero una vergogna incredibile – ha detto il sindacalista Antonio Amoroso parlando con l’altoparlante ai circa 300 lavoratori presenti – ma è quello che ci aspettavamo che il governo Draghi avrebbe fatto. Draghi non è venuto a salvare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Circa trecentodi, tra operai, impiegati e hostess, hanno sfilato in corteo in strada,al Terminal 3 dell’aeroporto di. Isi sono poi radunati nell’area tecnica, distante oltre un chilometro dalle aerostazioni, dove risiede la sede. Qui,a una palazzina della compagnia, hanno preso la parola alcuni sindacalisti della Cub Trasporti e Usb. “Quello che sta accadendo è davvero una vergogna incredibile – ha detto il sindacalista Antonio Amoroso parlando con l’altoparlante ai circa 300presenti – ma è quello che ci aspettavamo che il governoavrebbe fatto.non è...

