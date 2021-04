Alessandra Amoroso racconta il periodo difficile: “Pensavo che non ce l’avrei fatta “ (Di martedì 6 aprile 2021) L’artista salentina riprende il suo percorso da solista a tre anni di distanza dal suo ultimo album pubblicato nel 2018 dal titolo “10”. E a tal proposito, ecco che Alessandra Amoroso riempirà di gioia i suoi numerosissimi fan e la sua Big family con ben due canzoni. Il 7 e l’8 aprile l’artista pubblicherà due … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021) L’artista salentina riprende il suo percorso da solista a tre anni di distanza dal suo ultimo album pubblicato nel 2018 dal titolo “10”. E a tal proposito, ecco cheriempirà di gioia i suoi numerosissimi fan e la sua Big family con ben due canzoni. Il 7 e l’8 aprile l’artista pubblicherà due … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare il successo» - Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare... - AmorosoOF : 'Leggeri come una piuma, sul viso un sorriso grande.' Se vi va, per ascoltare nuova musica e partecipare a un event… - Devid9319 : RT @chiaretta98: “Alessandra Amoroso- Live Event” Ho pianto a leggere solo il titolo dell’email, non oso immaginare cosa potrà accadere. #… - DSpettacolo : Alessandra Amoroso è tornata con due singoli, torna più forte di prima dopo aver superato un momento difficile graz… -