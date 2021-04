Alessandra Amoroso: “Mi violentavo psicologicamente, ero il limite di me stessa. Grazie alla psicoanalisi ho voltato pagina” (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”. A dirlo è Alessandra Amoroso che si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera. La cantante ha parlato delle difficoltà che ha attraversato durante i mesi di lockdown: a causa dell’isolamento imposto dalla pandemia di Covid, si è trovata infatti a fare i conti con la solitudine. Un malessere che è stato “un percorso interiore che dovevo fare per comprendere la mia persona. Mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Il percorso è partito prima, ma il lockdown mi ha dato consapevolezza“, ha raccontato Alessandra spiegando che l’analisi l’ha anche aiutata a guardarsi indietro con più tranquillità. Dentro di se pativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”. A dirlo èche si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera. La cantante ha parlato delle difficoltà che ha attraversato durante i mesi di lockdown: a causa dell’isolamento imposto dpandemia di Covid, si è trovata infatti a fare i conti con la solitudine. Un malessere che è stato “un percorso interiore che dovevo fare per comprendere la mia persona. Mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Il percorso è partito prima, ma il lockdown mi ha dato consapevolezza“, ha raccontatospiegando che l’analisi l’ha anche aiutata a guardarsi indietro con più tranquillità. Dentro di se pativa ...

