Alessandra Amoroso | leggera come una “Piuma” per il nuovo singolo che celebra la rinascita e la riscoperta di sé sotto una nuova luce

A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: "Piuma", disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali, e "Sorriso Grande", in uscita giovedi in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica. "Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una Piuma e sul viso un SORRISO GRANDE!" I brani sono due fotografie di momenti della vita di Alessandra che ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale. "Piuma" è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due ...

