Alessandra Amoroso: "Ho avuto paura del buio e della solitudine" (Di martedì 6 aprile 2021) Alessandra Amoroso confessa di aver intrapreso un percorso di psicanalisi per tirarsi fuori da un periodo difficile. Domani uscirà "Piuma" Alessandra Amoroso si lascia andare ai microfoni del Corriere della Sera: "Ho avuto paura". La cantante racconta che il lockdown le ha lasciato un segno indelebile, spegnendole l'interruttore delle emozioni e dell'entusiasmo. Non userebbe la parola depressione per definire la sua condizione, ma dichiara di aver dovuto fare i conti con se stessa. La solitudine che sentiva è stato un incentivo per raccogliere i suoi pensieri e guardarsi dentro. Il tutto è sfociato in un percorso interiore di psicanalisi. "Sono sempre stata il limite di me stessa. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l'avrei fatta, che non ..."

