Alessandra Amoroso: “Ho avuto paura del buio e della solitudine” (Di martedì 6 aprile 2021) Alessandra Amoroso si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera svelando il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandra Amoroso ha raccontato come ha vissuto l’ultimo periodo della sua vita, svelando difficoltà legate alla pandemia. La cantante salentina, pronta a tornare a dominare le classifiche italiane con due nuovi inediti che usciranno il 7 e l’8 aprile con i titoli di “Piuma” e “Sorriso grande”, per la prima volta ha rivelato di avere avuto paura. “Lontana da tutti per via del lockdown, ho fatto chiarezza dentro me stessa e mi sono resa conto di essere sempre stata il limite di me stessa” ha dichiarato e ha aggiunto: “Mi davo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021)si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al CorriereSera svelando il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi In una recente intervista rilasciata al CorriereSera,ha raccontato come ha vissuto l’ultimo periodosua vita, svelando difficoltà legate alla pandemia. La cantante salentina, pronta a tornare a dominare le classifiche italiane con due nuovi inediti che usciranno il 7 e l’8 aprile con i titoli di “Piuma” e “Sorriso grande”, per la prima volta ha rivelato di avere. “Lontana da tutti per via del lockdown, ho fatto chiarezza dentro me stessa e mi sono resa conto di essere sempre stata il limite di me stessa” ha dichiarato e ha aggiunto: “Mi davo ...

