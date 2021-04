Alessandra Amoroso confessa le sue paure e la svolta con la psicoanalisi (Di martedì 6 aprile 2021) Alessandra Amoroso confessa le sue paure e la svolta arrivata grazie alla psicoanalisi. La cantante si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando del modo in cui ha affrontato il lockdown, sola in casa con il suo cane. “Ho avuto paura e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto – ha confidato -. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”. Alessandra ha raccontato di aver riflettuto molto, durante il periodo di isolamento, affrontando le sue paure. “In quel periodo ho fatto i conti con me stessa e ho preso coraggio – ha ricordato -. E alla fine quelle emozioni sono diventate amiche, lo ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021)le suee laarrivata grazie alla. La cantante si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando del modo in cui ha affrontato il lockdown, sola in casa con il suo cane. “Ho avuto paura e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto – ha confidato -. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”.ha raccontato di aver riflettuto molto, durante il periodo di isolamento, affrontando le sue. “In quel periodo ho fatto i conti con me stessa e ho preso coraggio – ha ricordato -. E alla fine quelle emozioni sono diventate amiche, lo ...

