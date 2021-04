Alda D’Eusanio si rivolge nuovamente a Laura Pausini e confessa “Pentita di aver fatto il GF Vip”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 aprile 2021)non ha preso bene la sua squalifica e si è detta quasi delusa dalla reazione dei vertici Mediaset. In una nuova intervista la giornalista ha dichiarato di essersidiil GF Vip. “Se sonodipartecipato al GF Vip? Sì. – continua su Vero – Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. (riporta biccy.it) Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto”. Dopo essersi beccata due querele ealmeno 5/6 scivoloni, capisco ...