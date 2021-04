AirFrance, via libera ad aiuti per altri 4 miliardi di euro in cambio della cessione di 18 slot (su oltre 300) nel secondo scalo di Parigi (Di martedì 6 aprile 2021) Via libera della Commissione europea a 4 miliardi di euro di aiuti dello Stato francese ad Air France-Klm, per ricapitalizzare la compagnia aerea colpita dalla pandemia e dal crollo del traffico passeggeri. Il sostegno pubblico, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, “sarà soggetto a condizioni che puntano a garantire una remunerazione sufficiente per lo Stato francese, nonché nuove misure per limitare le distorsioni della concorrenza”. In particolare, “Air France si impegna a mettere a disposizione slot disponibili presso l’aeroporto di Orly, dove ha un potere significativo di mercato. Queste disposizioni danno ai vettori concorrenti la possibilità di espandere le proprie attività in questo aeroporto, garantendo prezzi equi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ViaCommissionepea a 4dididello Stato francese ad Air France-Klm, per ricapitalizzare la compagnia aerea colpita dalla pandemia e dal crollo del traffico passeggeri. Il sostegno pubblico, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, “sarà soggetto a condizioni che puntano a garantire una remunerazione sufficiente per lo Stato francese, nonché nuove misure per limitare le distorsioniconcorrenza”. In particolare, “Air France si impegna a mettere a disposizionedisponibili presso l’aeroporto di Orly, dove ha un potere significativo di mercato. Queste disposizioni danno ai vettori concorrenti la possibilità di espandere le proprie attività in questo aeroporto, garantendo prezzi equi e ...

