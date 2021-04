AirFrance - Klm annuncia 4 miliardi di aiuti da Francia, ok da Ue (Di martedì 6 aprile 2021) AirFrance - Klm annuncia il via libera dalla Ue a una ricapitalizzazione da 4 miliardi di euro da parte dello stato francese per sostenere la compagnia aerea colpita dalla crisi Covid. L'operazione si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021)- Klmil via libera dalla Ue a una ricapitalizzazione da 4di euro da parte dello stato francese per sostenere la compagnia aerea colpita dalla crisi Covid. L'operazione si ...

