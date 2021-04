Air France-KLM, ricapitalizzazione da 4 miliardi di euro (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – La holding franco-olandese Air France-KLM ha annunciato di aver ricevuto il via libera dalla Commissione europea per una ricapitalizzazione da 4 miliardi di euro per il suo ramo Francese, ovvero Air France. Lo Stato olandese sta proseguendo le discussioni con la Commissione in merito a potenziali misure di rafforzamento per KLM. Il piano, approvato dal CdA, prevede un aumento di capitale per un importo fino a 1 miliardo di euro, con un periodo di sottoscrizione prioritaria per gli attuali azionisti, e la contemporanea conversione del prestito statale Francese da 3 miliardi di euro (del maggio 2020) in obbligazioni ibride perpetue. Lo Stato Francese si impegna a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – La holding franco-olandese Air-KLM ha annunciato di aver ricevuto il via libera dalla Commissionepea per unada 4diper il suo ramose, ovvero Air. Lo Stato olandese sta proseguendo le discussioni con la Commissione in merito a potenziali misure di rafforzamento per KLM. Il piano, approvato dal CdA, prevede un aumento di capitale per un importo fino a 1 miliardo di, con un periodo di sottoscrizione prioritaria per gli attuali azionisti, e la contemporanea conversione del prestito statalese da 3di(del maggio 2020) in obbligazioni ibride perpetue. Lo Statose si impegna a ...

