Agricoli, florovivaisti e forestali protestano a Bergamo: “Il governo ci dimentica” (Di martedì 6 aprile 2021) “Ancora una volta i decreti del governo hanno dimenticato i lavoratori stagionali dell’agricoltura, i florovivaisti, forestali e gli addetti degli agriturismi, che nei mesi tragici della Pandemia, anche a Bergamo, hanno contribuito a garantire che non mancasse cibo sugli scaffali di negozi e grande distribuzione”: è la denuncia di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di Bergamo. Anche sul territorio provinciale, come nel resto del paese, gli addetti – circa 5mila – faticano a raggiungere le coperture necessarie degli ammortizzatori sociali Agricoli. Per questo il sentimento diffuso tra i lavoratori del settore è quello di ““profonda ingiustizia: prima il governo Conte, ora il governo Draghi, zero sostegni Covid e zero diritti” spiegano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) “Ancora una volta i decreti delhannoto i lavoratori stagionali dell’agricoltura, ie gli addetti degli agriturismi, che nei mesi tragici della Pandemia, anche a, hanno contribuito a garantire che non mancasse cibo sugli scaffali di negozi e grande distribuzione”: è la denuncia di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di. Anche sul territorio provinciale, come nel resto del paese, gli addetti – circa 5mila – faticano a raggiungere le coperture necessarie degli ammortizzatori sociali. Per questo il sentimento diffuso tra i lavoratori del settore è quello di ““profonda ingiustizia: prima ilConte, ora ilDraghi, zero sostegni Covid e zero diritti” spiegano ...

